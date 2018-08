Das Wochenende gehört wieder der Bundesliga: die beste Berichterstattung und 266 Spiele der Saison 2018/19 live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt auch in der kommenden Saison 266 Begegnungen liveund exklusiv im deutschen Fernsehen, eine Partie pro Spieltag auch inUltra HD- Die Höhepunkte zum Auftakt: Die Original Sky Konferenz und das"Krombacher Topspiel der Woche" Mönchengladbach - Leverkusen amSamstag und Dortmund - Leipzig am Sonntag live bei Sky- Am "Super Samstag" und "Super Sonntag" berichtet Sky an jedemBundesliga-Wochenende jeweils sieben Stunden am Stück live- Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann berichten zujedem "Krombacher Topspiel der Woche" von vor Ort- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" sonntags ab 10.45 Uhr auf SkySport News HD, "Sky90" künftig wieder am Sonntagabend nach denLive-Spielen- Auf skysport.de und über die Sky Sport App bietet Sky seinenKunden In-Match-Videos mit Highlights bereits während des laufendenSpiels- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets könnenFußballfans auch mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auchohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein- Alles rund um die Bundesliga auf Sky Sport News HD, skysport.deund in der Sky Sport App: Transfer-News, Berichte von denTrainingsgeländen, Live-Übertragungen von Pressekonferenzen, Kolumnender Sky Experten und die Sky PodcastsAb sofort gehören die Wochenenden wieder der Bundesliga. Nach überdrei Monaten Sommerpause startet die Bundesliga am Freitag in ihre56. Spielzeit. Sky überträgt in der Saison 2018/19 266 Spiele derBundesliga live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Die Begegnungenam Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise alsEinzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Neben den exklusiven Live-Übertragungen der überwiegenden Mehrheitder Partien bietet Sky auch die beste Berichterstattung rund um dieSpieltage. Das Herz der Bundesliga schlägt dabei auch in der neuenSpielzeit im hochmodernen Sendezentrum Sky Sport HQ. An jedemBundesliga-Wochenende wird Sky samstags und sonntags jeweils siebenStunden am Stück live aus dem Studio und den Stadien berichten.Der "Super Samstag" mit Matthäus und Hellmann beim Topspiel vorOrt, Metzelder und Calmund im StudioDer "Super Samstag" beginnt künftig immer um 14.00 Uhr. Die SkyExperten Christoph Metzelder und Reiner Calmund werden die Zuschaueram Experten-Tisch im Studio auf die Spiele des Nachmittags einstimmenund die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Diebwin Highlight-Show" analysieren. Moderiert wird die Sendung imWechsel von Esther Sedlaczek und Britta Hofmann.Ab 17.30 Uhr melden sich dann Sky Experte Lothar Matthäus undSebastian Hellmann aus dem Stadion, in dem das "Krombacher Topspielder Woche" stattfindet. Am kommenden Wochenende berichten sie aus demBorussia-Park vom Duell zwischen Mönchengladbach und Bayer 04Leverkusen.Der "Super Sonntag" mit Didi Hamann bei den Live-Spielen und imAnschluss bei "Sky90"Um 14.30 Uhr startet Sky in den "Super Sonntag". In der neuenSaison führen im Wechsel Michael Leopold und Jessica Libbertz(vormals Kastrop) durch die Sendung. Gemeinsam mit Sky Experte DidiHamann analysieren sie die beiden Sonntagsspiele.Direkt nach Abpfiff des späten Spiels meldet sich ModeratorPatrick Wasserziehr bei "Sky90". Die Fußballdebatte kehrt auf denSendeplatz am Sonntagabend zurück und beginnt künftig immer um 19.55Uhr. Sky Experte Didi Hamann wird fester Gast in der Runde sein undsowohl die vorangegangenen Sonntagsspiele analysieren als auch dieaktuellen Themen aus der Welt des Fußballs diskutieren.Noch bevor Sky in die Live-Übertragungen startet gehört derSonntagvormittag Jörg Wontorra. "Wontorra - der o2 Fußball Talk" istan Bundesliga-Sonntagen immer ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky SportNews HD für jedermann empfangbar. Außerdem steht die Sendung im freiempfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport Appzur Verfügung. Per Facebook Live wird die Sendung auch auffacebook.com/SkySportDE gestreamt."Bundesliga kompakt" am FreitagabendÜber das umfangreiche Live-Angebot hinaus zeigt Sky in "Bundesligakompakt" immer unmittelbar nach Spielende ausführlicheSpielzusammenfassungen der Partien am Freitagabend sowie derinsgesamt zehn Begegnungen, die sonntagmittags um 13.30 Uhr oder amMontagabend angepfiffen werden. Los geht es an diesem Freitag um22.30 Uhr mit Highlights des Saisoneröffnungsspiels desTitelverteidigers FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung währendder 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fanserhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Die Bundesliga auf Sky Sport News HD, skysport.de und in der SkySport AppNeben dem Live-Angebot für alle Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets und Nutzer des Sky Tickets, bietet Skyalles Wissenswerte rund um die Bundesliga allen Fußballfans freiempfangbar. Unter anderem berichtet der24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD regelmäßig vonden Trainingsgeländen der Klubs und überträgt zahlreichePressekonferenzen live. Auf dem Sportportal skysport.de und mit derSky Sport App können sich die User täglich über aktuelleTransfergerüchte und -entwicklungen informieren.Außerdem melden sich hier die Sky Experten Lothar Matthäus undDidi Hamann in ihren wöchentlichen Kolumnen zu Wort. Darüber hinausbietet skysport.de zahlreiche Podcasts an. In "Fußball MML - der SkyPodcast" werfen Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsangeinen humorvollen Blick auf den vergangenen Spieltag und aktuelleThemen der Bundesliga. Zusätzlich dazu stehen ab dieser SaisonPodcasts von "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" und "Sky90" zurVerfügung, in denen die kompletten Talk-Sendungen zeitnah nachSendungsende am Sonntag als Audio-Format zur Verfügung stehen.Der 1. Spieltag der neuen Saison von Freitag bis Sonntag bei Skyund Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Freitag:22.30 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" frei empfangbarauf Sky Sport News HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga2 HD15.15 Uhr: SV Werder Bremen - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga3 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 4HD15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt auf Sky SportBundesliga 6 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Esther Sedlaczek17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" BorussiaMönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HDund Sky Sport UHD Moderation: Sebastian Hellmann21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 1 HDSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart und Borussia Dortmund -RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation: Michael Leopold19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 1 HDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell