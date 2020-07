Leipzig (ots) - Das erste Augustwochenende gehört traditionell der "Kaisermania". Tausende Fans aus ganz Deutschland pilgern alljährlich zu dem großen Fest am Dresdner Elbufer. Doch dieses Jahr ist alles anders. Wegen Corona mussten alle Großveranstaltungen abgesagt werden - auch die größte Kaiser-Party in Dresden. Dennoch: Verzichten auf den Kaiser soll keiner und deshalb lädt der MDR ab 31. Juli zum Roland-Kaiser-Wochenende, zu sehen im MDR-Fernsehen.Los geht es am Freitag, 31. Juli, um 20.15 Uhr mit "Alle singen Kaiser". Andrea Berg, Oli. P, Voxxclub, Annett Louisan, DJ Ötzi, Kathy Kelly, Semino Rossi, Sarah Lombardi, Michelle, Ross Antony, Bonnie Tyler, Ben Zucker und viele weitere Stars singen die ganz großen Kaiser-Hits - von "Santa Maria" bis "Joana", von "Schachmatt" bis "Dich zu lieben".Am Samstag, 1. August, folgt ab 19.50 Uhr das "Kaisermania Spezial 2020 - Roland Kaiser live aus Dresden". Das Moderatoren-Duo Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde lässt sich die schöne Tradition nicht vermiesen, ganz im Gegenteil. Die beiden sind vor Ort und treffen den Kaiser höchstpersönlich! Denn auch er lässt sich sein Dresden-Wochenende nicht nehmen und stattet Elbflorenz seinen alljährlichen Besuch ab. Auf einem Elbschiff plaudern die drei über mehr als 15 Jahre "Kaisermania", über außergewöhnliche Momente und bewegende Fangeschichten.Mit dabei sind Gäste und Kaiser-Fans, darunter auch Ross Antony: "Ich wollte schon die ganzen Jahre zur 'Kaisermania' und die geniale Stimmung am Elbufer einmal live erleben. Endlich habe ich Zeit und dann wird es verschoben. Es wird also nichts mit einer gemeinsamen Party zu den schönsten Kaiser-Songs. Aber eine kleine, private 'Kaisermania' lasse ich mir nicht nehmen."Auch einige Fans aus ganz Deutschland wollen auf die lieb gewordene Tradition nicht verzichten und reisen an, auch wenn das Mega-Event dieses Jahr nicht stattfinden kann. Maik Trappmann aus Hamburg steht Jahr für Jahr in der ersten Reihe und ist textsicher wie kein zweiter. Vergangenes Jahr hat er für die "Kaisermania" seine Flitterwochen unterbrochen. Dieses Jahr besucht er die Elbwiesen erstmals mit seiner Angetrauten.Im Anschluss - am 1. August, um 20.30 Uhr im MDR-Fernsehen - erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmals die "Kaisermania 2019" von und mit Roland Kaiser vor der einmaligen Kulisse der Dresdener Altstadt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Kerstin Gensel-Dittmann, Tel.: (0341) 3 00 65 35, E-Mail: Kerstin.Gensel-Dittmann@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4664914OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell