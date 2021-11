Wochenausblick: Zahlen aus aller Welt

Werbung  In dieser Woche erwarten uns Dividenden und Konjunkturdaten aus der ganzen Welt.Montag Am Morgen um 9:00 Uhr hält der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda eine Pressekonferenz über die japanische Geldpolitik. Die Leitzinsen der Bank of Japan befinden sich aktuell im negativen Bereich. Um 14:00 Uhr veröffentlicht das statistische Bundesamt die neuen Zahlen...