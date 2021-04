Wochenausblick: Virtuelle Hauptversammlungen und Wirtschaftsgipfel am Donnerstag

Werbung  Nach den Osterfeiertagen steht erneut eine verkürzte Handelswoche an, die mit nur einer überschaubaren Anzahl an wichtigen Terminen auf die Marktteilnehmer wartet. Unter anderem finden Hauptversammlungen von namenhaften Unternehmen wie Nokia oder AMD statt, die coronabedingt virtuell abgehalten werden.Dienstag Nachdem am Montag die europäischen Börsen noch aufgrund...