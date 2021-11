Wochenausblick: Quartalszahlen und Konjunkturindikatoren

Finanztrends Video zu DAX



Werbung  In dieser Woche erwarten uns interessante Quartalsberichte von wichtigen DAX®-Unternehmen, wie beispielsweise von Bayer und der Allianz. Zudem werden gleich mehrere wichtige makroökonomische Indikatoren aus der ganzen Welt publiziert.Montag Die Woche startet um 01:00 Uhr nachts in der EU mit dem Treffen der Eurogruppe. In dieser Sitzung versammeln sich die Finanzminister...