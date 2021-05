Wochenausblick: Quartalszahlen und Hauptversammlungen dominieren

Werbung  Die neue Handelswoche hat einiges zu bieten. Quartalszahlen sowie Hauptversammlungen von Konzernen dominieren das Bild. Nichtsdestotrotz sollten Anleger auch wichtige Konjunkturdaten nicht aus dem Auge lassen.Montag Am Montag werden für Anleger bereits am frühen Morgen die Meldungen der Quartalszahlen von einigen Unternehmen wichtig. So legen um 7 Uhr Hypoport, TAG...