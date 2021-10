Wochenausblick: OPEC-Treffen & Konjunkturdaten

Werbung  In dieser Woche findet ein OPEC-Treffen statt, außerdem erwarten uns Konjunkturdaten aus den USA und Europa.Montag Den Start in die Woche und das Highlight des heutigen Tages stellt das OPEC Treffen um 10:00 Uhr dar. Zuletzt sind die Ölmärkte, sei es WTI oder Brent, von gestiegenen Preisen geprägt. Das liegt an einem Angebotsdefizit. Ob und wie die OPEC die Ölproduktion...