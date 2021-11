Wochenausblick: News aus aller Welt

Werbung  In dieser Woche erwarten uns Konjunkturdaten und Geschäftsberichte aus der ganzen Welt.Montag Früh am Morgen um 02:30 Uhr wird in Fernost die chinesische Zentralbank ihre Zinssatzentscheidung veröffentlichen. Im Laufe des Tages folgen die Einzelhandelsumsätze aus Neuseeland. Es gibt auch Neuigkeiten von einem namhaften Unternehmen: Johnson & Johnson zahlt am Montag...