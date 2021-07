Wochenausblick: Netflix, IBM & Co. präsentieren Q2-Zahlen – VW lädt zur Hauptversammlung

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu IBM



mehr >

Werbung  Nachdem in der vergangenen Handelswoche die US-Investmentbanken die Berichtssaison gestartet haben, lassen in dieser Woche einige US-Börsenschwergewichte in ihre Bücher blicken. Unter anderem werden Netflix, IBM und Intel über ihre Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2021 berichten. Aber auch in den deutschen Börsenreihen befindet sich die Berichtssaison im...