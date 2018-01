Wochenanalyse Wirecard: Neue Rekorde!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte in der abgelaufenen Handelswoche fast einen historischen Paukenschlag landen. Charttechnische Analysten rechnen nun mit einer äußerst spannenden neuen Handelswoche und warten darauf, dass der Wert nun die wichtigste aller Marken überkreuzt. Darüber habe der Wert ein Aufwärtspotenzial von rechnerisch vielleicht sogar 50 %. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen mustergültigen Aufwärtstrend und marschiert entlang einer beeindruckenden Aufwärtstrendgeraden seit Sommer von einem Hoch zum nächsten. In der vergangenen Woche hat der Wert dabei ein Plus von 7 % hingelegt. Dies führte zu einem Monatsaufschlag von 11 %. Nun hat Wirecard dabei das Allzeithoch auf 99,48 Euro gestellt. Gelingt es, die magischen 100 Euro relativ schnell zu überqueren, ist der Weg bis zu 120 Euro bzw. 150 Euro mangels Widerständen frei.Neue wirtschaftliche Nachrichten sind kaum zu vernehmen. Bankanalysten sind zu 65 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten.

Technische Analysten: Kaufen!

Auch technische Analysten neigen dazu, die Aktie als Kauf zu sehen. Alle Trendpfeile sind aufwärts gedreht. Der GD200 konnte um 43 % distanziert werden. Dies ist ein Kaufsignal, das sehr deutlich ausfällt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.