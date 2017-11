Wochenanalyse Wirecard: Jetzt warten 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte in der abgelaufenen Woche den unglaublichen Aufwärtstrend bestätigen, den Chartanalysten dem Wert zuordnen. Die Aktie sei nun auf dem Weg zu neuen Rekordhochs sowie auch zur Schallmauer von 100 Euro, so das Urteil der Chartanalysten. Im Einzelnen: Der Wert hat unter dem Strich scheinbar in der zurückliegenden Woche nichts gewonnen. Dennoch konnten die Aktienkurse auch in diesem Zeitabschnitt überzeugen. Denn: Der Aufwärtstrend ist mittel- und langfristig geradezu phänomenal. Die Werte sind innerhalb von zwei Wochen um mehr als 5 % nach oben geklettert. Der Kurs konnte in einem Monat um 11 % zulegen und innerhalb eines halben Jahres um 48 %. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 112 % zu Buche. Die Stetigkeit des Aufwärtstrends zeigt sich in der starken Aufwärtstrendgeraden, die sich gebildet hat. Diese dient nun auch als Unterstützung im charttechnischen Hausse-Modus.

Genau aus diesem Grund ist eine stabile Woche wie die zurückliegenden Tage es waren als Bestätigung zu begreifen. Die Kurse hatten zudem innerhalb dieser Woche mit 88,42 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Dieses Top ist nun zwar etwa 2 % entfernt, allerdings ist damit der Weg zur runden Marke von 100 Euro geebnet. Mangels Widerständen dürfte dies sogar – aus charttechnischer Sicht – schnell gehen. Wirtschaftlich neue Nachrichten flossen kaum in die Kursentwicklung ein. Dennoch sind immer noch 65 % der Analysten aus Bankhäusern der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten. Niemand verkauft aktuell. Die Stimmung ist relativ gut.

Technische Analysten: Aufwärtstrend!

Auch technische Analysten sind zufrieden. Die Aktie ist klar im Aufwärtstrend. Alle Trendsignale sin aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie vergrößerte sich auf deutliche 37 %. Erst bei 63,55 Euro wäre ein Trendwechsel zu erwarten. Dies ist ein sehr deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.