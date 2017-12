Wochenanalyse Wirecard: Aktie ein sehr klarer Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist derzeit die vielleicht attraktivste Aktie am Markt. Schließlich legt der Kurs nahezu Woche für Woche zu. Auch jetzt sehen Chartanalysten zum Einen wieder ein Plus und zum Anderen die Chance, zunächst eine runde und magische Marke zu erobern, um daraufhin dann freie Fahrt für geradezu traumhafte Rekorde zu haben. Im Detail: Die Aktie von Wirecard befindet sich in einem insgesamt mustergültigen Aufwärtstrend, sowohl kurzfristig, wie auch mittel- und vor allem langfristig. Der Wert steigt in einem gleichbleibenden Tempo von einem Top zum nächsten Hoch und schaffte es dabei, eine interessante Aufwärtstrendgerade zu erzeugen. Diese dürfte nun in den kommenden Wochen und sogar Monaten halten, der Eindruck ist mehr als stabil. Ein Beispiel gibt die abgelaufene Woche: Die Aktie ist innerhalb dieses Handelszeitraums um 2,3 % nach oben geklettert. Dabei konnte der Wert an 3 von 5 Tagen jeweils ein kleines Plus erwirtschaften. Das hat zur Folge, dass das Ergebnis binnen zweier Wochen mit gut 5 % exakt im Trend verläuft und binnen eines Monats ein Plus von gut 8 % aufweist. Alles scheint mustergültig. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass just zum Ende der zurückliegenden Handelswoche mit 94,11 Euro ein neues Allzeithoch markiert worden ist. Bis zu den runden 100 Euro fehlen weniger als 6 Euro. Darüber dann gibt es überhaupt keine nennenswerten charttechnischen Widerstände oder Hürden mehr.

Wirtschaftlich betrachtet gab es noch eine Meldung in der Zusammenarbeit mit Shell. Dies dürfte jedoch nicht der Grund dafür sein, dass immer noch 65 % aller Bankanalysten der Meinung sind, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wolle halten, niemand verkauft den Wert.

Technische Analysten: Klarer Kauf

Technische Analysten sind dementsprechend der Meinung, die Aktie sei ein klarer Kauf. Alle Trendsignale sind aufwärts gedreht. Die 200-Tage-Linie befindet sich in 38 % Abstand. Ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.