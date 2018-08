Wochenanalyse Wirecard Aktie: Unglaubliche Rekorde

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In der abgelaufenen Woche wurde Wirecard erneut stärker. Es sieht so aus, als solle der Wert in den kommenden Wochen weitere Rekorde schaffen, möglicherweise 200 Euro erreichen und dadurch ein Plus von fast 20 % schaffen. Chartanalysten sind begeistert. Denn: Die Aktie befindet sich auch nach der abgelaufenen Woche in einem sehr starken charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei gingen die Kurse in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.