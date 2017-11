Wochenanalyse Volkswagen: Was bedeutet der Einbruch?

Liebe Leser,

Volkswagen musste fast schon überraschend in der abgelaufenen Woche eine kräftigeren Abschlag hinnehmen. Die Aktie ist von mehr als 162 Euro auf weniger als 157 gefallen und hat damit den mittelfristigen charttechnischen Aufwärtstrend zunächst einmal gestört. Dennoch sind Charttechniker weiterhin der Meinung, die Aktie sei in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der noch ausgebaut werden kann. Kurzfristig orientierte Analysten jedoch bleiben vorsichtig. Die Aktie hat innerhalb der zurückliegenden Woche immerhin -4 % verloren. Damit reduzierte sich der Gewinn in zwei Wochen auf nur noch gut 3 %. Die Aktie ist jetzt aus charttechnischer Sicht bis auf Weiteres dennoch auf dem Weg zu 200 Euro. Über dem 1-Jahres-Hoch 163,35 Euro lässt sich bis zu dieser runden Marke kein Widerstand ausmachen.

Wirtschaftlich orientierte Analysten haben keine nennenswerten neuen Meldungen erhalten, die über die bisherige Diskussion um Diesel-Motoren hinausgingen. Es wird „geprüft“. Daher sind noch 85 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 10 % wollen „halten“, während 5 % über einen „Verkauf“ nachdenken.

Technische Analysten optimistisch

Technische Analysten sind indes noch optimistisch. Die Aktie ist in jeder Hinsicht im Aufwärtstrend. Der GD200 ist aktuell 13 % entfernt. 200 Euro seien ein realistisches Kursziel.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.