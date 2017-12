Wochenanalyse Volkswagen Vz.: Trotzdem kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

VW konnte im Verlauf der zurückliegenden Woche weniger überzeugen, als es sich charttechnische Analysten versprochen hatten. Dennoch sieht es für die Aktionäre des Konzerns besser aus, als sich diese das vor Monaten noch hätten träumen lassen. Noch immer geht es um einen Gewinn von etwa 20 % für die Aktien des Weltunternehmens. Dies jedenfalls ist die Meinung von Chartanalysten, die zuletzt einen schönen Aufschwung registriert hatten. Konkret: Die Aktie befindet sich nach der Auffassung von charttechnisch versierten Experten ohnehin in einem ordentlichen Aufwärtstrend, der sich seit Ende August nachweisen lässt. In einem fulminanten Aufwärtsmarsch wurden neue Zwischenhochs fast 50 % über den Tiefs erreicht. Gewinnmitnahmen sind angesichts einer solchen Entwicklung zumindest nach Meinung der Charttechniker normal und eher eine Möglichkeit, sich auf weitere Kaufchancen vorzubereiten. In der vergangenen Woche entstand lediglich Enttäuschung, weil die wichtige 170er-Marke nicht direkt zurückerobert wurde. Der Wert verlor 0,2 % in einer Woche und immerhin 2 % binnen zweier Wochen. 90 % aller Bankanalysten sind derzeit der Auffassung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % halten den Wert und niemand verkauft. Dies zeigt schon, dass sich alle Sektoren einig darüber sind, wie gut die Aussichten sind.

Grundlage sind auch Nachrichten aus Kanada, wonach VW eine Einigung mit dem Staat bezüglich des Dieselstreits erreichen konnte. Die Stimmung also ist gut. 179,20 als 2-Jahres-Hoch vom 30. November 2017 sowie dann 200 Euro markieren die Kursziele.

Technische Analysten: Gute Aussichten

Auch technische Analysten schließen sich der Auffassung an. Immerhin ist die Aktie zumindest mittel- und langfristig im Hausse-Modus. Der GD200 verläuft in Höhe von 142,55 Euro und ist derzeit 19 % entfernt. Ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.