Wochenanalyse Volkswagen (Vz.): Aktie mit großartigem Aufwärtslauf!

Volkswagen konnte mit der Vorzugsaktie in den vergangenen Tagen einen massiven Aufwärtslauf erzielen. Die Aktie kletterte ausgehend von gut 145 Euro auf schließlich 162,95 Euro nach oben. Die Kruse haben dabei keinen einzigen Rücksetzer hinnehmen müssen, zeigen also auch kurzfristig eine deutliche und starke Aufwärtstendenz. Die politischen Diskussionen rund um den Klimaschutz sind derzeit zunächst verstummt, sodass keine weiteren Stimmungseinbrüche zu befürchten sind. 85 % der Bankanalysten sind daher derzeit der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Nur 15 % wollen nun „halten“, während nach dieser Woche auch kein Analyst mehr „verkaufen“ möchte. Das nunmehr gültige 2-Jahres-Hoch liegt bei 163,35 Euro und wurde am 1. November markiert. Die nächste Hürde, die es zu erobern gilt, liegt bereits bei den runden und markanten 200 Euro. Bis dahin seien nach Ansicht der Chartanalysten noch mehr als 20 % Potenzial vorhanden.

Nach einem Plus von 8 % innen einer Woche und 15 % in zwei Wochen sollte auch dieses Potenzial relativ rasch erobert werden können, heißt es mit Blick auf die innere Stärke des Kursverlaufes.

Technische Analysten: Aktie auf dem Weg zu einem sehr starken Hausse-Modus

Die Aktie von Volkswagen (Vz.) ist bereits im technischen Aufwärtstrend, hat allerdings nach Meinung der Analysten noch mehr Potenzial. 18 % Vorsprung auf den GD200 signalisieren nun noch mehr Luft nach oben!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.