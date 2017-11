Wochenanalyse Volkswagen: Neue Erholung

Liebe Leser,

die Aktie von Volkswagen ist in den zurückliegenden Tagen noch einmal stärker geworden. Chartanalysten halten Kursgewinne von bis zu 200 Euro für möglich. Jetzt warte ein starker Kursanstieg. Im Einzelnen: Die Aktie hat binnen einer Woche 2 % zugelegt. Damit verbesserte sich das Ergebnis bezogen auf einen Monat auf einen Gewinn von mehr als 12 %. Die Aktie ist nahe am 2-Jahres-Hoch 163,35 Euro. Bis dahin fehlen noch knapp 3 %. Übergeordnet findet sich der Titel ohnehin im charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert hat innerhalb von sechs Monaten ein Plus von 15 % geschafft. Seit Jahresanfang ging es um mehr als 19 % nach oben.

Die Aktie hat nach Überwindung von 163,35 Euro sogar viel Luft bis zu 200 Euro, so die charttechnischen Spezialisten. Damit hat der Wert deutlich mehr Aufwärtschancen als Abwärtspotenzial. Die Aktie könnte davon profitieren, dass ein Investment von 34 Milliarden Euro in Elektroautos ansteht, so wirtschaftliche Analysten. 80 % wollen derzeit noch kaufen. 10 % plädieren für ein Halten, während 10 % sogar den Verkauf erwägen.

Technische Analysten: Aktien im Aufwärtstrend

Die Aktie ist auch technisch betrachtet im Aufwärtstrend. Alle Trendpfeile sind aufwärts gerichtet. 14 % Abstand zum GD200 entsprechen einem Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.