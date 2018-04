Wochenanalyse Volkswagen: Diese Aktie kann 250 Euro schaffen!

Volkswagen hat in der abgelaufenen Woche massive Zeichen für einen weiteren Aufwärtstrend gesetzt. Die Aktie schaffte ein Plus von 5 % in zwei Wochen und gab im Wochenverlauf fast 2 % nach. Dennoch sehen Analyten aus der charttechnischen Perspektive keinen Anlass, um den neu aufgegriffenen charttechnischen Aufwärtstrend nun in Frage zu stellen. Vielmehr sei die Aktie in der Lage, das Monatsergebnis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.