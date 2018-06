Wochenanalyse Volkswagen Aktie: Das ist ein neuer Anschlag für Aktionäre!

Die Aktie von Volkswagen ist in den vergangenen Tagen noch einmal massiv unter Druck geraten. Die Stimmung ist schlecht, denn der Wert leidet unter den Problemen der Autobranche. Daimler muss jetzt wegen der Handelszölle in China (und in den USA) bereits mit den Folgen einer Gewinnwarnung leben. Diese dürfte bei VW folgen, wenn Donald Trump in den USA tatsächlich Strafzölle in ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.