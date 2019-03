Wochenanalyse: The Kraft Heinz Company Aktie – Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie The Kraft Heinz, die im Segment „Verpackte Lebensmittel und Fleisch“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.03.2019, 17:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 31,96 USD.

Wie The Kraft Heinz derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.