Wochenanalyse Teva: Wer hier abwartet, könnte Geld verlieren….

Liebe Leser,

Teva hat zuletzt erneut überzeugt. Charttechnische Analysten sprechen von einem klaren Versuch, nun wieder in den charttechnischen Aufwärtstrend zu gelangen. Die Aktie habe beste Chancen, dies auch erfolgreich abzuschließen. Dann würde zumindest aus Sicht der Charttechnik erneut ein Ausbruch Richtung der runden 20 Euro möglich sein. Dies ist auf Basis der derzeitigen Bewertung ein Potenzial auf Kursgewinne von mehr als 20 %. Im Detail: Die Aktie ist in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend gefangen, konnte zuletzt allerdings den Kurs wieder deutlich stabilisieren und befindet sich in einem Turnaround-Modus. Der langfristige Chart drückt dies nach einem überdeutlichen Sturz Anfang August noch nicht aus. Dennoch lohnt es sich, genauer hinzusehen. Im Wochenverlauf gewann Teva immerhin 1,4 % dazu. Innerhalb von zwei Wochen war es um satte 15 % nach oben gegangen. Und in vier Wochen hat Teva ein Ergebnis von + 38 % erzielt. Dies mildert die übergeordnete Abwärtsbewegung doch deutlich, heißt es mit Blick auf die noch 46 % Minus in den vergangenen sechs Monaten. Dabei hat Teva im Wochenverlauf teils heftige Ausschläge hinnehmen müssen. Einem Minus von 6 % folgte ein weiterer Abschlag in Höhe von 3,3 % . Dann allerdings ging es erneut um 5,3 % nach oben, sodass sich ein schönes Bild für den Wert ergibt. Das bisherige 15-Jahres-Tief 9,56 Euro, erreicht am 2. November 2017, ist nun schon wieder sehr weit entfernt. Nach unten hat sich seither ein kleine Aufwärtstrendgerade herausgebildet, die als Unterstützung dienen sollte. Aufwärts ergeben sich bis zu 20 Euro keine nennenswerten Widerstände mehr.

Wirtschaftlich: Stellenabbau

Aus wirtschaftlicher Sicht sticht ein Stellenabbau ins Auge, zudem möchte Teva die Preise für eigene Produkte steigern. Es sieht nach mehr Effizienz aus. Technisch sind die Kurse im Abwärtstrend. Dies ist ein formales Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.