Wochenanalyse Tesla: Nun stimmt fast alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla hat in der abgelaufenen Woche den kurzfristigen Aufwärtstrend letztlich bestätigt, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf den Kursverlauf. Dennoch würde es spannend. Läuft es im Jahresendspurt gut, dann sind Sprünge bis auf 300 Euro und darüberhinaus um weitere mehr als 10 % möglich, so heißt es mittlerweile. Im Einzelnen: Übergeordnet befindet sich Tesla nun wieder in einem charttechnischen Seitwärtstrend, nachdem der Wert zuvor leicht verloren hatte. Dabei fand Tesla jedoch eine wichtige charttechnische Untergrenze zwischen 255 Euro und 260 Euro, die als Startpunkt für ein kleineres Comeback herhalten konnte. Der Kurs griff die Obergrenze von 280 Euro an, scheiterte daran allerdings in der zurückliegenden Woche. Nun könne es nach Meinung der Chartanalysten vor allem darum gehen, den nächsten Angriff zu starten und dann auf 300 Euro zuzumarschieren. Gelingt dies, dann ginge es fast ohne sichtbare Widerstände darum, in einem weiteren Schritt 33,9,44 Euro, das aktuelle 6-Monats-Hoch vom 26. Juni 2017 bzw. dann das Allzeithoch 345,00 Euro vom 22. Juni 2017 anzugreifen. Dabei war der Kurs in der zurückliegenden Woche noch um gut 4 % gefallen. Immerhin bezieht sich der Verlust vor allem auf die Entwicklung am 20. Dezember, als es um 4 % abwärts ging. Jetzt erholt sich der Kurs schon wieder.

Wichtige wirtschaftliche Nachrichten aus den internationalen Märkten gab es für Tesla nicht. Noch immer sind 44 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 56 % verkaufen.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Formal ist die Aktie nach Meinung von technischen Analysten nunmehr wieder im Abwärtstrend. Sowohl die mittel- wie auch die langfristigen Trendsignale waren unterkreuzt worden. Der Abstand für einen Aufwärtstrendwechsel ist allerdings nur minimal. Der GD200 verläuft bei 287,15 Euro. Bis dahin herrscht ein Verkaufssignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.