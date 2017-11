Wochenanalyse Tesla: Kaum noch Halt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla hat in der abgelaufenen Woche die jüngste Talfahrt einfach fortgesetzt. Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten Abwärtsmarsch. Von etwa 280 Euro ging es im Wochenverlauf bergab bis auf 261,33 Euro. Immerhin, so charttechnische Analysten, hält sich der Titel seit zwei Tagen auf einem Niveau von etwa 260 Euro. Dennoch sei es viel zu früh, um hier bereits eine mögliche Unterstützung zu identifizieren. Vielmehr sieht die mittelfristige Bilanz trübe aus: 5 % Minus innerhalb von einer Woche, 11 % Rücksetzer in zwei Wochen und 13 % aus den vergangenen vier Wochen zeigen die Abwärtstendenz. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind der Meinung, dass vor allem die Bilanz für das zurückliegende Quartal verantwortlich dafür sei. Immerhin musste Tesla einen Rekordverlust vermelden. Dennoch sind noch 44 % der Bankanalysten der Auffassung, die Aktie sei ein „Kauf“. 56 % wollen auf dem derzeitigen Niveau noch „verkaufen“.

Chartanalysten haben die Hoffnung etwas nach unten geschraubt. Widerstand dürfte bei einem Comeback nach oben zumindest die Hürde bei den runden 300 Euro liefern, so die fast einhellige Meinung. Das bisherige Allzeithoch von 345 Euro scheint noch weit entfernt. Konkret: Der Abstand beläuft sich auf 23 %.

Jetzt droht sogar der Rutsch auf das 6-Monats-Tief 255,65 Euro. Darunter wäre viel Platz für einen weiteren Rücksetzer.

Technische Analysten: Aufwärtstrend vorbei!

Auch technische Analysten sind dieser Auffassung. Erst ab Kursen von 283 Euro sei der technische Aufwärtstrend zurückerobert. Bis dahin muss unterstellt werden, dass es abwärts geht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.