Wochenanalyse Tesla: Jetzt wird es spannend!

die Aktie von Tesla hat in den vergangenen Handelstagen immerhin eine gewisse charttechnische Stabilität gezeigt. Wer long investieren will, kann dabei auf ein Comeback nach oben hoffen. Die Aktie hat dabei ein Potenzial von bis zu 300 Euro. Dies sind etwa 15 %, die bei einer weiteren Stabilisierung zu erzielen wären. Im Einzelnen: Der Wert befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen – leichten – Abwärtstrend. Nachdem die Aktie um 280 Euro gependelt war, gab es seit Anfang November den Rücksetzer auf ein Niveau um die 260 Euro. Dies konnte nun unterstützend immerhin gehalten werden. Binnen einer Woche ging es für die Aktie um 0,5 % nach unten. Innerhalb von zwei Wochen allerdings beträgt das Minus satte 5 %. Insofern ist der Wert jetzt gefährdet, das bisherige 6-Monats-Tief 255,65 Euro vom 2. November wieder anzugreifen. Darunter würde es zu einem freieren Fall kommen können.

Wirtschaftlich betrachtet gab es den Rückschlag, wonach das Model 3 die Erwartungen verfehlt. Der Zeitplan musste nach hinten verschoben werden. 44 % aller Bankanalysten wollen kaufen, 56 % verkaufen. Technisch betrachtet ist die Aktie im Abwärtstrend. Der GD200 verläuft bei 288 Euro. Ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.