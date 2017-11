Wochenanalyse Tesla: Gibt es wieder positive Signale?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

die Aktie von Tesla konnte in der abgelaufenen Woche wieder etwas Boden gutmachen. Charttechnische Analysten sprechen davon, dass es jetzt möglich sei, bei Kurseroberungen auf mehr als 280 Euro gegebenenfalls sogar wieder einen charttechnischen Aufwärtstrend zu erreichen. Dieser sei derzeit nicht zu bestätigen. Im Detail: Das Unternehmen gab an, künftig einen neuen Sportwagen sowie einen Lastwagen auf E-Motor-Basis produzieren zu wollen. Dies hat nach Meinung wirtschaftlich orientierter Beobachter für eine kleine Belegung am Markt gesorgt. Die Aktie ist bei 44 % aller Bankanalysten ein „Kaufwert“. Niemand möchte derzeit „halten“, und 56 % der wenigen Beobachter sind der Meinung, die Aktie sei ein „Verkaufswert“.

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass es ein Gestrüpp von Widerständen um 280 Euro herum geben könne. Die Aktie müsse vor einem mittelfristigen Aufwärtstrend erst diese Zone überwinden. Danach würden auch 300 Euro wieder als Hürde sichtbar. Erst dann könnte die Aktie das bisherige Allzeithoch von 345,00 Euro wieder angreifen. Der Abstand: 22 %.

Technische Analysten: Jetzt geht es wieder um den Trendwechsel

Auch technische Analysten zeigen sich wieder etwas optimistischer als zuletzt. Die Aktie hat die Trendpfeile bezogen auf den GD20 wieder nach oben gewendet. Dennoch brauche es noch gut 14 Euro, bis wieder ein Kaufsignal entsteht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.