Wochenanalyse Tesla Aktie: Das sind großartige Kaufsignale!

Die Aktie von Tesla hat in der abgelaufenen Woche ein Plus von 6,5 % geschafft. Dies gilt als klares Signal für eine Rückeroberung des charttechnischen Aufwärtstrends, meinen die entsprechenden charttechnischen Experten. Dies gilt vor allem als kleine und damit positive Überraschung, insofern die Nachrichtenlage an sich düster war.

Tesla war unterstellt worden, kein Geld verdienen zu können. Noch immer meinen vereinzelte Stimmen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.