Wochenanalyse Telekom: Jetzt wieder aufwärts?

die Aktie der Deutschen Telekom hat in der abgelaufenen Woche ein starkes Signal knapp verpasst. Dennoch betonen charttechnische Analysten den Umstand, dass der Titel in den kommenden Tagen eine wichtige Hürde überwinden könne und unvermittelt die Chance auf einen fantastischen Ausbruch haben könnte. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem langfristigen charttechnischen Seitwärtstrend. Dabei kratzte die Aktie mehrfach an der Untergrenze von 15 Euro, die dann allerdings auch unterschritten worden ist. Nun schob sich die Telekom zum Ende der Woche wieder nahe an die 15er-Marke heran. Insofern ist die Chance auf einen Ausbruch gegeben. Der Wert könnte bei 15,50 Euro und dann bei Notierungen von mehr als 16 Euro einen massiven Impuls erhalten. Denn: Bei 15,98 Euro findet sich aktuell das 6-Monats-Hoch vom 8. August 2017. Darüber sehen Chartanalysten wenig Widerstände bis zum 15-Jahres-Top vom 23. Mai 2017. Dieses beläuft sich auf 18,03 Euro. Nach unten allerdings sind mit dem 1-Jahres-Tief 14,74 Euro und dem 2-Jahres-Tief 14 Euro vom 24. Juni 2016 nur noch zwei nahe Unterstützungen sichtbar.

Wirtschaftlich wichtige Nachrichten gab es zuletzt nicht. 85 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 5 % halten und 10 % verkaufen.

Technische Analysten: Abwärtstrend!

Technische Analysten meinen, hier liege ein Abwärtstrend vor. Der GD200 bei 15,85 Euro ist 5,7 % entfernt. Dies ist ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.