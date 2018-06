Wochenanalyse Steinhoff Aktie: Das ist ein ganz klarer Fall!

Wer jetzt noch in Steinhoff investieren möchte, wird es in den kommenden Wochen schwer haben, so die Meinung der Chartanalysten. Denn die Zeichen deuten auf einen rasanten Kursabfall bis auf 0 Euro, jedenfalls aus Sicht der Chartanalysten. Im Detail: Die Kurse sind zuletzt weiter nach unten gesackt. Ohnehin liege hier ein starker Abwärtstrend vor, meinen die Spezialisten. Dennoch sind die Kurse ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.