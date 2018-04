Wochenanalyse Steinhoff-Aktie: Dies ist ein unglaubliches Zeichen. Sofort ansehen, bitte!

Liebe Leser,

Steinhoff konnte in der abgelaufenen Woche erneut für Furore sorgen. Allerdings in der Richtung, die wir an dieser Stelle mehrfach erwartet hatten. Die Aktie erreichte ein neues Rekordtief und befindet sich aus Sicht der Chartanalysten in einer horrenden Situation. Im Einzelnen: Der Wert ist auf dem Weg dazu, auch dann noch weitere Tiefpunkte anzusteuern. In einer Woche ging es um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.