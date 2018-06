Wochenanalyse: Spotify Aktie

Per 06.06.2018 wird für die Aktie Spotify S am Heimatmarkt New York der Kurs von 165,64 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Internetsoftware und -dienste“.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Spotify S entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.