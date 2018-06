Wochenanalyse Siltronic Aktie: Jetzt wird es brisant!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic ist ein Unternehmen aus Deutschland, das nicht allen Investoren ein Begriff sein dürfte. Dennoch hast sich der Wert in den vergangenen Monaten eine schöne Ausgangsposition erobert. Die wackelt aktuell allerdings, heißt es. Denn der Wert hat in der vergangenen Woche möglicherweise schon entscheidenden Boden verloren. Nach ? 8 % sieht es so aus, als würde der bisherige charttechnische Aufwärtstrend nun ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.