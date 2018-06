Wochenanalyse Siemens Healthineers Aktie: Tapfer und mit neuem Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Siemens Healthineers ist als Neuemission erst seit etwa drei Monaten am Markt. Deshalb fällt aus Sicht der Börsen die Beurteilung der langfristigen Chancen derzeit noch schwer, so die Meinung. Dennoch hat sich auch in der vergangenen Woche der gute Eindruck der vorhergehenden Zeitabschnitte relativ stark bestätigt, so die Meinung der Chartanalysten. Die Aussichten reichen demnach kurzfristig bis zu 40 Euro und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.