Wochenanalyse SAP: Hier warten Rekorde!

SAP ist in den vergangenen Handelstagen vergleichsweise stark gewesen. Die Aktie konnte binnen Wochenfrist zwar nur 1 % zulegen, allerdings kam es nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer um fast 2 % zu einem raschen Comeback. Chartanalysten halten den Verlauf der Handelswoche für normal und sind der Meinung, dies liege ausschließlich daran, dass eine besondere Hürde überwunden werden müsse. Danach habe die Aktie das Potenzial für Kursgewinne von 20 % und mehr. Konkret: Die Kurse sind tatsächlich in einem längerfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei hat der Wert nun wochenlang einen kleinen Seitwärtstrend aufgebaut. Das bisherige Allzeithoch (!) von 99,91 Euro war am 1. November entstanden. Bis dahin fehlen nur wenige Cent.

Typischerweise halten Kurse vor magischen Grenzen wie hier der 100er-Marke etwas länger an, da eine weitere Entscheidung getroffen werden muss. Investoren steigen aus, andere warten ab – so zieht sich der Sprung über 100 Euro derzeit hin. Wenn diese Hürde überwunden wird, hat SAP mächtige Chancen. Dann wäre ein neues Allzeithoch erreicht, dann hätte die Aktie zudem kein Widerstände mehr zu befürchten. Die Kurse sind ohnedies nach unten relativ gut geschützt. Immerhin konnte das Unternehmen bei 95 weitere Unterstützungen erreichten, die jetzt greifen dürften.

Wirtschaftlich: Rivale enttäuscht

Bei den wirtschaftlich relevanten Nachrichten fiel lediglich auf, dass ein Rivale mit dem Ausblick enttäuschte. Dies dürfte die Stimmung nicht eingetrübt haben. Immerhin sind noch 75 % der Bankanalysten der Auffassung, SAP sei ein Kauf. 25 % wollen halten, niemand verkauft den Wert derzeit.

Technisch orientierte Analysten heben den Daumen ohnehin. Die Aktie befindet sich in einem breit getragenen Aufwärtstrend, alle Trendsignale sind – leicht – positiv. Insofern herrscht ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.