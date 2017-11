Wochenanalyse Royal Dutch Shell: Hier läuft es richtig gut!

Liebe Leser,

Dividendenstar Royal Dutch Shell wird auch für dieses Jahr wieder mit einer Dividendenrendite in Höhe von etwa gut 4 % glänzen. Dabei sind die Notierungen zuletzt auch in dieser Woche wieder massiv gestiegen. Ausgehend von einem Kursniveau von gut 26 Euro ist der Kurs schließlich bei 27,54 Euro ins Ziel eingelaufen. Zudem gab es gute wirtschaftliche Nachrichten. Das dritte Quartal verlief gut, insofern das Unternehmen (deutlich) mehr verdiente als ein Jahr zuvor. Die Ölpreise sowie die Gaspreise haben sich in eine für das Unternehmen günstige Richtung entwickelt. Die aktuelle Rallye wird durch die Bankanalysten vollends gestützt. Diese sind zu 100 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“, während niemand „hält“ und auch niemand bis dato „verkauft“.

Dabei ist das nun erreichte Kursniveau gleichbedeutend mit einem 2-Jahres-Hoch. Bezogen auf drei Jahre ist der höchste Kurs sogar bei 29,54 Euro angesiedelt und wurde am 26. Januar 2015 markiert. Nunmehr sei das Risiko eines Kursrückgangs gering, heißt es.

Technische Analyse: Starke Aussichten!

Technisch orientierte Analysten verweisen zudem darauf, die Aktie sei in allen zeitlich bedeutenden Phasen im Aufwärtstrend. Der GD200 ist derzeit 12,7 % entfernt. Dies ist ein sehr positives Signal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.