Wochenanalyse RWE: Hier entstehen neue Chancen!

RWE konnte zuletzt das hohe Niveau nicht mehr halten. Die Aktie ist binnen zweier Wochen um 12 % abgestürzt. In der zurückliegenden Woche allerdings gelang ein beeindruckendes Comeback. Möglicherweise sei die Aktie zurück auf dem Weg in einen charttechnischen Aufwärtstrend, sinnieren Chartanalysten bereits. Der Wert habe nun die Chance, eine runde Marke zu überwinden. Dann beläuft sich das Potenzial sogar auf fast 15 % Gewinn. Im Detail: Es ging in der abgelaufenen Woche um hohe 1,5 % nach oben. Dieses Ergebnis ist nach 12 % Kurssturz binnen einer – der vorhergehenden – Woche ein beeindruckendes Signal. Die Aktie könnte nun aus dieser Sicht sogar die Marke von 20 Euro angehen, heißt es. Diese runde Hürde ist besonders wichtig, weil eine erfolgreiche Rückeroberung das gesamte Chartbild mittel- und langfristig wieder in den Aufwärtstrend einordnen helfen würde. Insofern steht eine spannende Woche an.

Das Ziel wäre dann zumindest vorläufig das am 8. November 2017 eroberte 2-Jahres-Hoch 23,15. Sollte dies erreicht werden, dann wäre sogar Platz für einen weiteren Aufwärtsmarsch. Nach unten finden sich noch Unterstützungen in Höhe von 18 Euro, die nun allerdings nicht ausgetestet werden sollten.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Nicht verschlechtert

RWE hat aus wirtschaftlicher Sicht in der abgelaufenen Woche keine neuen Erkenntnisse gebracht. Immerhin aber sind noch 45 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen den Wert derzeit halten, niemand zieht einen Verkauf in Erwägung. Damit ist die Stimmung rund um das dividendenstarke Papier noch relativ gut.

Technische Analysten hingegen sehen ein kleines Problem: Formal ist die Aktie im Aufwärtstrend, da der GD200 um gut 10 % überwunden werden konnte. Nur sind die Trendpfeile in allen anderen zeitlichen Dimensionen abwärts gedreht. Dies zeigt einen Kampf um den technischen Aufwärtstrend. Formal jedoch sendet RWE ein Kaufsignal aus!

