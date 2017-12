Wochenanalyse RWE: Die Aktie wird zum neuen Star!

Liebe Leser,

RWE hatte zuletzt an den Finanzmärkten für Entsetzen gesorgt. Der Wert ist immerhin aus einem leichten Aufwärtstrend heraus schnell nach unten gereicht worden und drohte auf frühere Tiefs zu fallen, die eine weitere Verkaufswelle hätten auslösen können. Dennoch hat das Ergebnis der vergangenen Woche Chartanalysten auf den Plan gerufen, die 10 % bis 15 % Kurssteigerung nun wieder für denkbar halten. Im Detail: Die Aktie hat übergeordnet im charttechnischen Bild einen Seitwärtstrend dargelegt. Dies müsste nach Ansicht von Chartanalysten zunächst dadurch bestätigt werden, dass zumindest das aktuelle Kursniveau gehalten wird. Die Aktie hat dann tatsächlich binnen einer Woche ein Plus von 1,3 % geschafft. Damit ist das Minus von 16 % in zwei Wochen noch nicht ausgeglichen. Dennoch generierte RWE ein starkes Zeichen. Der Wert hat zwar an den meisten Tagen der abgeschlossenen Handelswoche ein rotes Ergebnis erzielt, konnte letztlich die 17er-Marke dennoch zurückerobern. Nun geht es mangels starker Widerstände formal wieder um ein Comeback Richtung 20 Euro. Allerdings ist das Tief 16,78 Euro vom 21. Dezember 2017 noch immer wichtig und sollte nicht vergessen werden. Richtung 20 hat RWE allerdings fast 20 % Potenzial, wenn jetzt der Wiederaufschwung gelingt.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sehen dafür indes keinen neuen wirtschaftlichen Anhaltspunkt. Immerhin hat die RWE-Tochter Innogy nun sogenannte US-Windprojekte übernommen. Noch sind 50 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen halten. Niemand verkauft.

Technische Analysten: Rot!

Technische Analysten sind weniger optimistisch. In jeder Hinsicht ist die Aktie im technischen Abwärtstrend. Die Werte sind 8 % vom GD200 entfernt. Erst bei 18,50 Euro wäre wieder ein Aufwärtstrendwechsel zu erkennen, heißt es. Damit liegt ein klares Verkaufssignal vor!

Der große Gold-Boom 2017! Diese 3 Aktien müssen Sie jetzt kennen!

Diese 3 Aktien verwandeln Ihr Depot jetzt in eine Goldgrube! Erfahren Sie in unserem Gratis-Report „Die 3 geheimen Gold-Investments“, wieso der nächste Goldrausch bevorsteht. Und wie diese 3 Aktien Sie jetzt reich machen können!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um Ihr Exemplar kostenlos anzufordern!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.