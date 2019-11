Wochenanalyse: Procter & Gamble Aktie – Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Für die Aktie Procter & Gamble aus dem Segment „Haushaltsprodukte“ wird an der heimatlichen Börse New York am 18.11.2019, 03:37 Uhr, ein Kurs von 120.47 USD geführt.

Unsere Analysten haben Procter & Gamble nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung