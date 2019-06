Wochenanalyse: Procter & Gamble Aktie – Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

An der Börse New York notiert die Aktie Procter & Gamble -The am 28.06.2019, 00:29 Uhr, mit dem Kurs von 109.79 USD. Die Aktie der Procter & Gamble -The wird dem Segment „Haushaltsprodukte“ zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Procter & Gamble -The auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung