Wochenanalyse: Procter & Gamble Aktie – Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Procter & Gamble, die im Segment „Haushaltsprodukte“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.04.2020, 14:22 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 114.94 USD.

Procter & Gamble haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung