Wochenanalyse: Procter & Gamble Aktie – Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Der Kurs der Aktie Procter & Gamble steht am 18.01.2021, 03:15 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 134.78 USD. Der Titel wird der Branche “Haushaltsprodukte” zugerechnet.

Procter & Gamble haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung