Wochenanalyse: Procter & Gamble Aktie

Der Kurs der Aktie Procter & Gamble steht am 11.06.2018, 16:28 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 77,32 USD. Der Titel wird der Branche „Haushaltsprodukte“ zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Bei Procter & Gamble ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.