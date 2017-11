Wochenanalyse ProSiebenSat.1: Vorsicht!

Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 hat auch in der abgelaufenen Woche den Abwärtslauf voll und ganz bestätigt. Die Aktie unterkreuzte die aus charttechnischer Sicht mögliche Unterstützung bei den runden 25 Euro auch noch, als am Freitag der Kurs um mehr als 3 % sackte. Diese Woche zeigt, die Aktie befindet sich in einem mittelfristig übergeordneten starken Abwärtstrend. Ein Grund dafür ist aus wirtschaftlicher Sicht der Umstand, dass das Unternehmen bekannt geben musste, der Aufsichtsrat plädiere für denn Einsatz eines neuen Vorstandsvorsitzenden. ProSiebenSat.1 hatte am Tag zuvor verlautbaren lassen, die Geschäftsprognosen könnten nicht mehr gehalten werden.

Insgesamt ging es in der zurückliegenden Woche um deutliche 14 % nach unten. Damit hat die Aktie seit Jahresanfang inzwischen mehr als 32 % verloren. Jetzt dürfte es noch weiter bergab gehen, so charttechnische Spezialisten. Unterstützungen sind unter dem neuen 4-Jahres-Minus von 24,96 Euro bis zum 5-Jahres-Tiefpunkt 20,47 Euro vom 16. November 2012 nicht mehr sichtbar. Darunter käme es sogar zum freien Fall.

Technische Analysten: Klarer „Fall“

Technische Analysten sind angesichts der fallenden Kurse zusehends vorsichtiger. Alle Trendsignale zeigen rutschende Notierungen an. Die Aktie hat gegenüber dem GD200 sogar 29 % verloren. Jetzt droht der freie Fall!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.