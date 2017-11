Wochenanalyse ProSiebenSat.1: Minimales Ausrufezeichen!

Liebe Leser,

die Aktie von ProSiebenSat.1 ist nach Meinung von Chartanalysten auf dem Weg nach unten. Daran ändern auch 1,3 % Plus nichts. Die Wahrscheinlichkeit dafür, Kurse von bis zu 20 Euro zu erreichen, ist höher, als den Aufwärtstrend wieder zu erobern. Im Einzelnen: ProSiebenSat.1 ist in den vergangenen beiden Wochen um ganze 12 % nach unten gerutscht. Damit vergrößerte sich das Minus innerhalb eines Monats auf mehr als 16 %. Die Aktie ist seit Jahresanfang sogar um 31 % nach unten gefallen. Dies zeigt, dass die Aktie sich in einem langfristigen charttechnischen Abwärtstrend befindet.

Nach oben sind 30 Euro eine wichtige Obergrenze, die deutlichen Widerstand abgeben könnte. Der Wert muss diese Hürde zunächst zurückerobern, wenn überhaupt eine Chance auf eine Aufwärtstrend bestehen soll. Wahrscheinlicher sind nach regelmäßigen Abstufungen weiter sinkende Notierungen. Die Aktie hat ohnehin am 14. November das aktuelle 4-Jahres-Tief von 24,82 Euro markiert. Daher droht nun als nächste Grenze das 5-Jahres-Tief 21,10 Euro, erreicht am 19. November 2012. Dies entspricht fast 20 % Abwärtspotenzial. Dennoch halten 35 % aller Bankanalysten an der Kaufempfehlung fest. 55 % wollen halten, nur 10 % verkaufen.

Technische Analysten: Abwärtstrend unumstritten

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Baisse-Modus. Bei 27 % Differenz zum GD200 ist die Aktie weit von einem Trendwechsel entfernt. Dies entspricht einem Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.