Wochenanalyse Porsche: Ein klares Kaufsignal!

Liebe Leser,

Porsche konnte in der zurückliegenden Woche keine neuen Bestmarken einfahren, allerdings ein wichtiges Signal im Kampf um den Angriff auf ganz neue Rekorde setzen. Chartanalysten schreiben dem Autokonzern mittlerweile die Chance zu, sogar um über 20 % nach oben zu klettern – und dies in vergleichsweise kurzer Zeit. Im Einzelnen: Die Aktie von Porsche befindet sich in einem übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend. Die Signale sind gerade aus charttechnischer Sicht sehr stark, da der Weg sich seit September verfolgen lässt. Seither hat die Aktie deutlich mehr als 60 % zugelegt und kaum Phasen von Gewinnmitnahmen erlebt. Dies lässt die entstandene Aufwärtstrendgerade zudem als Unterstützung erscheinen, die noch in den kommenden Monaten anhalten dürfte. Nur kämpfen die Kurse derzeit an der Marke von 70 Euro etwas, um einen weiteren Durchbruch nach oben zu schaffen. Sobald dieser Versuch erfolgreich ist, wird die Notierung keine nennenswerten Widerstände auf dem Weg zum bisherigen 5-Jahres-Hoch 94 Euro mehr haben. Dieses Top war am 10. April 2015 erreicht worden. Bis dahin eröffnet sich ein Potenzial in Höhe von 25,4 %. Insofern sind die Aussichten charttechnisch gut. In der vergangenen Woche war die 70er-Grenze als Unterstützung denn auch an keinem einzigen Handelstag per Schlusskurs unterboten worden. Ein gutes Signal!

Wirtschaftlich betrachtet hat sich an der Nachrichtenlage zuletzt nichts geändert. Dabei sind noch 80 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen den Wert halten. Niemand verkauft. Die Stimmung ist gut.

Technische Analysten: Kaufen!

Technische Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Aufwärtstrend. Dabei sind fast alle Trendpfeile grün. Lediglich der GD20 wurde unterkreuzt. Die Differenz zum langfristig maßgeblichen GD200 beläuft sich auf 28 %. Ein klares Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.