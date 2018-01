Wochenanalyse Porsche Vz.: Aktie rast weiter nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

die Aktie von Porsche hat in der vergangenen Woche erneut unter Beweis gestellt, dass sie in einer erstklassigen Verfassung ist. der Wert schaffte neue Tops und ist damit auf dem Weg zu weiteren Rekordmarken. Bis dahin sind Kursgewinne von über 20 % möglich, so die Meinung der charttechnischen Spezialisten, die das Unternehmen beobachten. Im Detail: Die Aktie ging mit annähernd 74 Euro aus dem Wochenhandel. Dabei wurden zuletzt seit September massiv steigende Notierungen beobachtet. Die Kurse kletterten entlang einer deutlichen Aufwärtstrendgeraden, bis etwa bei 70 Euro eine kleine Pause eingelegt wurde. Nun sind diese Hindernisse auch überwunden.

In einer Woche ging es um satte 6 % aufwärts, womit die Aktie zugleich ein neues 2-Jahres-Hoch erreichte. Der Wert hat jetzt keine nennenswerten charttechnischen Widerstände mehr zu überwinden, bevor es bei 94 Euro das bisherige 5-Jahres-Hoch vom 10. April 2015 zu überwinden gilt. Demnach hat Porsche 21 % Potenzial.

Technische Analysten: Aufwärtstrend immer klarer

Technische Analysten sind der Meinung, der Hausse-Modus werde immer deutlicher. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf 33 %. Das ist ein deutliches Kaufsignal! Erst bei 58 Euro würde es enger.

