Wochenanalyse Paion: Neue Chance!

die Aktie von Paion hat in der zurückliegenden Handelswoche für neue Hoffnung bei Analysten und Investoren gesorgt. Der Titel befestigte die Unterstützung bei einer wichtigen runde Marke und kann sich nun Hoffnungen machen, zumindest 10 %, im Zweifel auch 20 % aufzusatteln. Chartanalysten sind kurzfristig relativ optimistisch. Im Detail: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Dieser vollzieht sich nur recht langsam, aber das charttechnische Bild weist einen stetig leicht sinkenden Kurs aus. Erst zuletzt musste der Wert einen plötzlichen und größeren Rutsch hinnehmen. Von dieser Bewegung erholte sich der Wert indes sehr schnell und steuert nun auf frühere Zwischenhochs zu. Immerhin beläuft sich das Wochenergebnis allerdings auf einen Abschlag von mehr als 2 %, wobei das 2-Wochen-Ergebnis ein Gesamtplus von dennoch 3,3 % ausweist. Die Aktie hatte erst am 6. Dezember 2017 das bislang gültige 6-Monats-Tief bei 2,30 Euro erreicht. Ausgehend davon hat der Wert allerdings rasch die Marke von 2,50 Euro wieder überwunden. Bei 2,80 Euro sind erste Hindernisse sichtbar. Sollten diese überwunden werden, kann es aus charttechnischer Sicht schnell auf Kursobergrenzen von 3 Euro zugehen. Das aktuelle 3-Jahres-Hoch 3,30 Euro vom 26. Juni 2017 dürfte noch relativ weit entfernt sein, heißt es aus Kreisen der Chartanalysten.

In der zurückliegenden Woche allerdings hat Paion an den jüngsten vier Handelstagen jeweils verloren. Insofern wäre noch spannend zu sehen, ob die Abwärtsbewegung sich fortsetzt. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten haben Bankanalysten nicht vernommen. Einzig Paion selbst meldete, man habe exklusive Lizenzrechte „vergeben“. Dementsprechend existieren keine Empfehlungen von Seiten der Bankanalysten.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Technische Analysten verweisen darauf, die Aktie sei in jeder zeitlichen Dimension im Baisse-Modus. Die Abstände auf die 200-Tage-Linie belaufen sich derzeit auf 5 %. Insofern liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.