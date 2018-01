Wochenanalyse Paion: Jetzt winken wieder Gewinne!

Liebe Leser,

Paion hat in der abgelaufenen Woche die bisherigen Annahmen zur Aktie bestätigt. Wenn die jüngsten Kursbewegungen nun bestätigt werden können, sind in einem ersten Schritt 8 % Kursplus wahrscheinlich, im nächsten weitere mehr als 8,5 %. Im Einzelnen: Charttechnische Analysten sprechen mit Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Monate von einem schleichenden Abwärtsprozess. Dieser jedoch sei jüngst aufgehalten worden. Anfang Dezember konnte die Aktie den Turnaround nach oben schaffen und legte mit einem Plus von weniger als 2,30 Euro auf über 2,65 Euro einen wahren Sprung hin. In der vergangenen Woche ging es dennoch korrigierend wieder um gut 3 % nach unten, womit sich das Monatsplus auf gut 13 % verringerte. Nach unten wartet bei 2,50 Euro sowie beim 6-Monats-Tief 2,30 Euro vom 6. Dezember 2017 dennoch ein naheliegendes Unterstützungsniveau. Nach oben indes locken zunächst 3 Euro und dann als 6-Monats-Hoch 3,05 Euro vom 17. Juli 2017. Bis dahin fehlen 14 %. Darüber dann könnte es zum 3-Jahres-Top 3,30 Euro nach oben gehen.

Neue wichtige Nachrichten liegen nicht vor. Bankanalysten äußern sich kaum.

Technische Analysten: verkaufen?

Technische Analysten verweisen darauf, dass der GD200 knapp unterschritten ist. 2,5 % Minus darauf deuten formal auf ein Verkaufssignal!

Der große Gold-Boom 2017! Diese 3 Aktien müssen Sie jetzt kennen!

Diese 3 Aktien verwandeln Ihr Depot jetzt in eine Goldgrube! Erfahren Sie in unserem Gratis-Report „Die 3 geheimen Gold-Investments“, wieso der nächste Goldrausch bevorsteht. Und wie diese 3 Aktien Sie jetzt reich machen können!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um Ihr Exemplar kostenlos anzufordern!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.