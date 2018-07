Wochenanalyse Osram Aktie: Wie weit geht der Absturz noch?

Osram Licht hat in der zurückliegenden Woche seinen Absturz weiter vorangetrieben. Vor allem Chartanalysten sind derzeit sehr zurückhaltend, was den Verlauf der kommenden Wochen betrifft. Die Aktie könnte aus deren Sicht auch unter 30 Euro fallen. Damit würden sich die bisherigen Versuche der jüngsten Sitzungen, auf dem aktuellen Niveau zu verharren, in Luft auflösen. Denn: Bei 32,12 Euro wurde nun ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.