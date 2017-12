Wochenanalyse Nordex: Jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex konnte im Verlauf der zurückliegenden Handelswoche zahlreiche Kritiker überzeugen. Vor allem kurzfristig orientierte charttechnische Analysten sind nunmehr der Meinung, die Aktie habe Chancen auf höhere Kursgewinne Richtung 10 Euro. Dies würde immerhin einem Potenzial von annähernd 20 % entsprechend. Möglicherweise wäre darüber noch ein weiterer Kursausbruch nach oben darstellbar, heißt es. Im Detail: Die Aktie beendete die Woche in einem immer noch übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend. Allerdings hat sich in den vergangenen Wochen ein deutlicher Boden herausgebildet, von dem aus die Werte sogar wieder kletterten. Hier könnte ein Turnaround anstehen. Nun steuern die Kurse auf die charttechnisch sichtbare Barriere in Höhe von 9 Euro zu. Sollte diese Hürde überwunden werden, sind auch 10 Euro als markante Kursobergrenze wieder greifbar. Bis dahin fehlen 1,50 Euro oder annähernd 20 %. In der abgelaufenen Woche verfestigte sich der stabilere Eindruck. Immerhin konnte der Kurs die Woche in etwa auf dem Niveau abschließen, wie das Geschehen in der Handelswoche aufgenommen worden war. Anfangs verlor Nordex zwar 3 %, konnte dann allerdings wieder leicht aufsatteln. Mitte der Woche kam es zu einem erneuten Rückschlag um 2 %. um dann wieder 3,6 % zuzulegen. Dies lässt die Unterstützungen als stabil erscheinen.

Ausgehend vom 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro hat die Aktie 20 % gewonnen und in Höhe von 8 Euro eine massive Unterstützung aufgebaut. Wirtschaftlich gibt es neue Aufträge aus Frankreich. Noch immer sind indes nur 5 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, 60 % verkaufen den Wert.

Technische Analysten: Aktie ein Kandidat

Technische Analysten sehen inzwischen einen deutlichen Aufwärtsschwung im Abwärtstrend. Die kurzfristigen Trendsignale sind nach oben gewendet worden. Dennoch: formal herrscht derzeit noch ein Abwärtstrend vor. Der GD200 ist 22,3 % entfernt. Insofern liegt ein Verkaufssignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.