Wochenanalyse Nordex: Ein Hoffnungsschimmer oder eine Täuschung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

in der abgelaufenen Woche hat Nordex für Furore gesorgt. Die Aktie gewann zum Ende der Woche sogar noch einmal 2,6 % hinzu. Dies könnte als klares Signal für ein Comeback nach oben gewertet werden. Dennoch erwarten Chartanalysten, dass die Kurse letztlich weiter nach unten rutschen. Das Abwärtspotenzial liege – zumindest der Wahrscheinlichkeit nach – bei 40 %, heißt es. Im Detail: Die Kurse haben binnen einer Woche immerhin 3,3 % gewonnen und in den vergangenen beiden Wochen sogar 6,4 %. Damit hat die Aktie das Minus per Monatsende auf 12 % reduziert. Dennoch: Es herrscht ein langfristiger Abwärtstrend vor. Aus charttechnischer Sicht hat der Wert alle Abwärtssignale erreicht. So belaufen sich die Verluste binnen von 6 Monaten auf 40 %. Die Aktie ist mühelos durch die runde Marke von 10 Euro nach unten gerutscht. Und am 15. November erreichte Nordex bei 7,18 Euro ein neues, heute geltendes 4-Jahres-Tief.

Auch wenn die Kurse seither wieder um 9 % geklettert sind – dies sieht nach einer Pause aus.

Wirtschaftlich: Trübe Stimmung

Dies wurde auch durch die Betrachtung der wirtschaftlichen Nachrichten bestätigt. In der abgelaufenen Woche konnte das Unternehmen zwar „Folgeaufträge“ aus der Türkei für sich vermelden. Dennoch herrscht inzwischen bei vielen Analysten die Sorge, die Geschäfte würden künftig noch ungünstiger laufen. So sind 5 % der Bankanalysten derzeit der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % halten den Wert und 65 % denken über einen Verkauf nach. Vor Wochen sah das Bild noch deutlich günstiger aus.

Technische Analysten verorten Nordex ohnehin im Baisse-Modus. In jeder zeitlichen Dimensionen verlaufen die Kurse unter ihrem gleitenden Kursdurchschnitt. Damit ist der Abwärtstrend auf breiten Schultern gebettet. Erst bei Kursen von 11,93 wäre ein langfristiges Aufwärtstrendsignal erreicht. Dies ist ein Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.